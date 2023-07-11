منصة تقنية: دبي وجهة مثالية للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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أشاد موقع «إي 27» السنغافوري، الذي يعد من أكبر المنصات التقنية في آسيا، بالنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة في دبي خاصة في مجال التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، مضيئاً على تخصصات الشركات الناشئة في دبي ومشهد التمويل والجهات الفاعلة في النظام البيئي، والبرامج الحكومية والتعاون الأكاديمي والمزيد، وتطرق في سياق ذلك إلى بعض الفروقات التي تميز دبي عن برلين وسنغافورة في المجال.

جسر للأسواق

وأفاد المقال أن دبي مثال للطموح والابتكار حيث رسخت لنفسها مكانة في التكنولوجيا المالية وبلوك تشين والتكنولوجيا العقارية، وأن النظام البيئي يستفيد من الموقع الاستراتيجي للمدينة كجسر بين الشرق والغرب، ما يسمح للشركات الناشئة بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن الدعم الحكومي في دبي والتدابير التنظيمية ذات التفكير المستقبلي والتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال كل ذلك يوفر بيئة مثالية للشركات الناشئة التي تتطلع إلى إحداث تأثير في هذه القطاعات المتخصصة.

مشهد استثماري

وعن نطاق وشكل التمويل، تعمل مؤسسات مثل مؤسسة دبي للمستقبل وصندوق حي دبي للمستقبل ومركز دبي المالي العالمي على تحسين وصول الشركات الناشئة إلى رأس المال. كما يسهم الموقع الاستراتيجي للمدينة كمركز مالي عالمي وسمعتها كمركز أعمال ديناميكي في توافر موارد التمويل.

وأوضح المقال أن نظام دبي البيئي يزدهر من خلال التعاون بين الشركات الناشئة ومؤسسات مثل مؤسسة دبي للمستقبل وغرف دبي. كما تعمل مسرعة دبي للمدن الذكية والتي تعمل مع سلطة واحة دبي للسيليكون في نمو الشركات الناشئة المبتكرة من خلال برنامج شامل.

وبناء على ذلك، يرى المقال أن دبي وجهة لا مثيل لها للذين يتطلعون إلى ممارسة نشاطهم في مجال التكنولوجيا المالية أو البلوك تشين أو التكنولوجيا العقارية.

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