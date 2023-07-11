ثري دي إكس بي: الطباعة ثلاثية الأبعاد تحدث تغييراً كبيراً بمختلف القطاعات

المصدر: دبي - البيان

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قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ثري دي إكس بي» 3DXB GROUP إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أحدثت في السنوات الأخيرة تغييراً كبيراً في مختلف القطاعات من الرعاية الصحية إلى صناعة السيارات، كما دخلت بقوة في مجال الأثاث الخارجي.

وأشار إلى أنه من أهم مزايا الطباعة ثلاثية الأبعاد قدرتها على إطلاق العنان لحرية ومرونة التصميم كما أتاحت إمكانية التخصيص غير المسبوق الذي توفره تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في تصميم الأثاث الخارجي.

كما تتوافق الطباعة ثلاثية الأبعاد مع الطلب المتزايد على ممارسات التصنيع المستدام، حيث تتضمن صناعة الأثاث التقليدية عمليات مكثفة لاستخدام الموارد والهدر بالإضافة إلى تكاليف النقل.

وفي المقابل، توفر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إمكانية الإنتاج حسب الطلب، وتقليل النفايات، وخفض البصمة الكربونية المرتبطة بالنقل. ولفت إلى أنه كانت هناك بعض المخاوف بشأن متانة وقوة المواد المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ولكن مع التطور في المواد والتقنيات، تمت معالجة هذه المشكلات.

ويمكن للطابعات الحديثة ثلاثية الأبعاد إنتاج قطع أثاث بهياكل متينة ومقاومة للطقس. ومع استمرار تطور تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أصبحت إمكاناتها التحويلية في مجال صناعة الأثاث الخارجي واضحة بشكل متزايد.

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