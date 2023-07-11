«عزيزي»: اكتمال %50 من أعمال «كريك فيوز 2»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة عزيزي، أن نسبة الإنجاز في مشروعها كريك فيوز 2 وصلت إلى 50%. ويقع المشروع البالغة كلفته 350 مليون درهم، في مدينة دبي الطبية. ومن المقرر أن يتم تسليمه بحلول الربع الأول من العام المقبل 2024.

ويضم المشروع 587 وحدة. واكتملت أعمال الهيكل حتى الآن بنسبة 95%، ووصلت أعمال الطابوق إلى 73%، بينما بلغت أعمال التكسية الداخلية والتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي 61% و 26% على التوالي، وأعمال التكييف والتهوية 25% والبلاط 14%. ووصلت الأعمال الخارجية إلى ما نسبته 20%، فضلاً عن اكتمال 16% من التشطيبات الإجمالية. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 1020 فرداً.

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