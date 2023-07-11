«ديار» تطلق مشروع جنات السكني في ميدتاون دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ديار للتطوير، الشركة المتخصصة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن إطلاق مشروع جنات، المرحلة السكنية الأخيرة من مجمع ميدتاون المتكامل من ديار، والتي تسهم في إرساء معايير جديدة، بفضل تصميمها المميز، ومرافقها الحديثة.

ويتألف المشروع السكني، من برجَين متصلين بجسر، حيث يمتد على مساحة مبنية تبلغ 521,400 قدم مربعة في موقع استراتيجي بقلب مجمع ميدتاون السكني في مدينة دبي للإنتاج، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى الطرق السريعة الرئيسية والمطارات وشبكات النقل، فضلاً عن أشهر الوجهات في دبي، ويشكل جنات المرحلة السكنية الأخيرة ضمن ميدتاون، المجمع السكني الذي لقي نجاحاً كبيراً، لا سيما مع بيع جميع المراحل السابقة بالكامل.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسعدنا إطلاق جنات، المشروع السكني الأخير والمميز ضمن ميدتاون، المجمع السكني الناجح من ديار، لا سيما بعد النجاح، الذي حققناه في تسليم المراحل السابقة في المشروع، الذي يتألف من 24 مبنى». ويتألف مجمع ميدتاون المتكامل من 24 مبنى، تتوزع على 6 مناطق، إضافة إلى منطقة البوليفارد.

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