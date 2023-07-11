%186 نمو مبيعات «أرادَ» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «أرادَ»، رائدة التطوير العقاري الإماراتية، أداء قياسياً في المبيعات، خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك مع تنامي الطلب على مجتمعاتها العصرية في كل من إمارتي دبي والشارقة، وأعلن المطور العقاري عن ارتفاع بواقع 186% في المبيعات، خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة مبيعات إجمالية وصلت إلى 4.26 مليارات درهم.

وباعت «أرادَ»، خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام ما مجمله 1616 منزلاً، وبنسبة زيادة بلغت 23 % مقارنة بالفترة ذاتها، خلال عام 2022.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «كان وعدنا للمشترين منذ البداية بطرح فرص استثمارية جذابة وقيمة، إضافة إلى تجارب حياة عصرية مثرية وملهمة، ضمن مجتمعات تتمتع بتصاميم فريدة ومزودة بخدمات استثنائية، وفق أعلى المعايير العالمية، وقد حظي وعدنا بأصداء واسعة لدى المالكين في مجتمعاتنا، حيث ارتفعت نسبة المشترين المتكررين لمنازل «أرادَ» كما نشهد ذلك حالياً، وهو ما يدعونا للفخر».

وأضاف: «لقد كان لقرار حكومة الشارقة الرشيد، والذي أتاح التملك العقاري الحر لجميع الجنسيات أثر إيجابي كبير على مبيعاتنا في الإمارة، كما أن الاهتمام المتنامي من مختلف أنحاء العالم يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق الشارقة. وفي سياق متصل فإننا سعداء كذلك بمدى استجابة المستثمرين، بعد إطلاق مشروعنا الأول في دبي، والذي يمهد الطريق أمام المزيد من المشاريع المماثلة، التي نخطط لإطلاقها في دبي خلال المستقبل القريب».

ويعد مجتمع مَسار المتكامل في ربوع الطبيعة الخضراء في ضاحية السيوح المتنامية بالشارقة أعلى مجتمعات «أرادَ» أداء من حيث المبيعات، فقد باعت الشركة خلال النصف الأول من العام 813 منزلاً فيه، وبقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليار درهم، وبزيادة بلغت 200% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومع بقاء مرحلة واحدة من المشروع قيد الإطلاق فمن المتوقع بيع مجتمع مسار بأكمله، خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأطلقت «أرادَ» مشروعها الأول في دبي، جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، في نهاية عام 2022، حيث حظي بإقبال كبير من المشترين والمستثمرين مع تنامي الاهتمام العالمي بأكبر سوق عقارية في الإمارات. وخلال النصف الأول من العام، باعت «أرادَ» 169 فيلا فاخرة في جوري هيلز، وبقيمة إجمالية بلغت 1.29 مليار درهم.

كما ازداد عدد المشترين في الجادة، أكبر وجهة متعددة الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث تم بيع 634 منزلاً، وبقيمة إجمالية بلغت 638 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام، وبانخفاض طفيف عن الفترة ذاتها في عام 2022.

وتواصل «أرادَ» توسيع محفظة علاماتها التجارية. ومنذ انطلاقها في 2017 باعت «أرادَ» أكثر من 13,000 منزل، وبقيمة إجمالية بلغت 13.4 مليار درهم، كما أنهى المطور العقاري 7400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 4000 وحدة أخرى قيد الإنشاء حالياً.

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