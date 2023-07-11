«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة «الواعد الصغير» لتنمية المواهب

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إطلاقها لمبادرة «الواعد الصغير» لمواكبة الإجازة الصيفية لطلبة المدارس، والتي تهدف لتأهيل الطلبة الموهوبين لممارسة الأعمال الاقتصادية في عدة مهن تجارية، صقلاً لمواهبهم ومهاراتهم، والعمل على تطويرها لبناء جيل واعد قادر على الدخول في عالم التجارة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن إطلاق الدائرة لمبادرة «الواعد الصغير» في نسختها الثانية، تتيح الفرصة أمام الطلبة من الفئة العمرية بين 14 إلى 17 سنة للانضمام إليها والاستغلال الأمثل لفترة الإجازة الموسمية في تطوير الذات، حيث بدأت الإدارة في استقبال عدد من المرشحين لهذه المبادرة من خلال التسجيل الإلكتروني، وتتضمن المبادرة 3 مراحل رئيسية خلال شهري يوليو وأغسطس.

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