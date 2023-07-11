«صيف الشارقة» يواصل فعالياته ببرنامج حافل من العروض

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تواصل «عروض صيف الشارقة 2023» الحدث التجاري والسياحي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، فعالياتها المميزة في مختلف أنحاء الإمارة لتتيح لسكان وزوار الشارقة فرصة الاستمتاع بأوقاتهم خلال أشهر الصيف، حيث تزخر الدورة 20 ببرنامج حافل من العروض لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم مراكز التسوق في كافة مدن ومناطق الإمارة المشاركة بالحدث، مجموعة من العروض الترفيهية الحية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى، إضافة إلى عروض الإقامة الفندقية والمطاعم وغيرها، كما تشهد المراكز استعراضات فنية شعبية إماراتية ورقصات العيالة واليولة.

وشهدت مراكز التسوق في إمارة الشارقة، منذ انطلاق العروض في الأول من يوليو ارتفاعاً في أعداد الزوار ونشاطاً أكبر في حركة التسوق بفضل ما تقدمه غرفة الشارقة احتفالاً بنسخة هذا العام من جوائز قيمة، إضافة إلى الجوائز التي خصصتها مراكز التسوق بكافة مدن ومناطق الإمارة، والفعاليات الترفيهية المصاحبة.

وبمناسبة احتفال العروض هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاقها، خصصت غرفة الشارقة باقة من الجوائز تشتمل على قسائم مشتريات بأكثر من 100 ألف درهم، وباقات سياحية وفندقية، فضلاً عن السحب الكبير على نيسان باترول 2023، في ختام العروض يوم 3 سبتمبر.

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