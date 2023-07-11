85 % من المهنيين بالمنطقة يفضلون شركات تتيح العمل عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استبيان الاستراتيجيات الحديثة للبحث عن وظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، الذي أجراه مؤخراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، التغيرات التي طرأت على استراتيجيات البحث عن عمل في المنطقة.

وبحسب الاستبيان، يتزايد اهتمام الموظفين في العمل عن بعد، حيث يفضل 85 % من المهنيين العمل لدى الشركات التي تسمح لهم بالعمل عن بُعد بشكل كامل أو جزئي. وأعرب غالبية المهنيين (91 %) عن رغبتهم بتغيير وظائفهم خلال عام 2023، ما يُظهر الطبيعة الديناميكية لسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعند البحث عن فرص جديدة، يفضل المجيبون مواقع التوظيف عبر الإنترنت (71 %) مقارنة بالطرق التقليدية للبحث عن وظائف.

ويبدي المهنيون اليوم اهتمامًا في مهارات معينة مطلوبة في سوق العمل الحالي، ويتوقع غالبية المجيبين (85 %) زيادة عمليات التوظيف عن بُعد في السنوات القليلة المقبلة، ما يشير إلى تزايد التوجه في سوق العمل لتبني استراتيجيات التحول الرقمي وسياسات العمل المتطورة.

كما سلط المجيبون الضوء على مجموعة متنوعة من المهارات التي يعتقدون أنها أصبحت أكثر أهمية ومن ضمنها: القدرة على العمل بدون إشراف (34 %)، والمرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات (27 %)، والتحفيز الذاتي والانضباط الوظيفي (17 %)، ما يؤكد تنامي الاهتمام في الاستقلالية والقدرة على التكيف في سوق العمل الحالي.

وأظهر الاستبيان أن البريد الإلكتروني (41 %) هو الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الباحثون عن عمل للتواصل مع أصحاب العمل، يليه مواقع التوظيف عبر الإنترنت (38 %)، ما يؤكد الأهمية المتزايدة للتواجد عبر الإنترنت والتواصل الرقمي الفعال في سوق العمل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب المهنيين اليوم، برز إنشاء سيرة ذاتية ورسالة تعريفية متميزة عبر الإنترنت (38 %) كأهم عنصر في عملية البحث عن عمل في الوقت الحالي، يليه البحث عن وظائف عبر الإنترنت (36 %).

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