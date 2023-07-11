الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: العالم على مفترق طرق بالحد من انبعاثات الكربون

المصدر: فيينا - البيان

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أكد مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لنفط الهلال، أمام وزراء وقادة القطاع في منتدى أوبك الدولي الثامن في فيينا، بالنمسا أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم في سعيه إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وإبطاء تغير المناخ. وفي سياق الاستعداد لمؤتمر كوب 28 الذي سيعقد في دبي، قال جعفر أنه يتوقع أن يكون للإمارات دور محوري في سد الفجوة ما بين الدول المتقدمة والنامية، قائلاً: «أرى أنه من المهم جداً إيجاد مساحةٍ جامعةٍ تحفز على الحوار بين الدول وترحب بمختلف الآراء ووجهات النظر، وكلّي ثقة بأن هذه النسخة الـ 28 من مؤتمر كوب ستكون الأكثر شمولاً وفعالية على الإطلاق، لأن الإمارات حلقة وصل، تمتلك ما يلزم لسد الفجوة بين الشمال والجنوب وتسريع التغييرات الجذرية الحاسمة».

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