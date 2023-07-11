حملة تصيد احتيالي جديدة تستهدف مستخدمي العملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت كاسبرسكي مؤخراً عن حملة جديدة للتصيد الاحتيالي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد فيها المجرمون السيبرانيون على أساليب وطرق متطورة باستمرار، ما يعكس الجاذبية المتزايدة للعملات المشفرة.

وخلال ربيع 2023 فقط، تمكنت حلول كاسبرسكي من اكتشاف وإحباط ما يزيد على 85.000 رسالة بريد إلكتروني احتيالية تستهدف المحافظ الساخنة والباردة على حد سواء. وتقدم كاسبرسكي تقريراً عميقاً تكشف من خلاله عن تعقيدات هاتين التقنيتين المتميزتين للهجمات التي تستهدف البريد الإلكتروني، كما يوضح الاختلافات في طرق تخزين العملات المشفرة الساخنة والباردة.

وعلى ضوء وجود أكثر من 400 مليون شخص يمتلكون محافظ العملات المشفرة على مستوى العالم وفق ما أورده موقع Crypto.com، فإن تزايد مستوى الإقبال على المحافظ الساخنة يأتي من طبيعتها التي تتيح الوصول إليها بسهولة.

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