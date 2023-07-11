الإمارات ومنغوليا تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن منغوليا شريك تجاري واعد لدولة الإمارات، حيث تنفذ سياسات تجارية منفتحة جنباً إلى جنب مع خططها للتنويع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الصناعي.

وقال خلال زيارته إلى منغوليا لبحث سبل تعزيز التعاون والمشاركة في «منتدى منغوليا الاقتصادي 2023»، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، إن تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات ومنغوليا يحقق المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين.

وأضاف: «اللقاءات والمناقشات التي جرت خلال «منتدى منغوليا الاقتصادي 2023» تظهر الإمكانات الواعدة لزيادة آفاق التعاون في العديد من المجالات بين الإمارات ومنغوليا».

وأشار الزيودي إلى أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لمنغوليا في العالم العربي، إذ بلغت التجارة البينية غير النفطية 18.6 مليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 31 % مقارنةً بعام 2021.

منتدى اقتصادي

وكان الدكتور ثاني الزيودي شارك في منتدى منغوليا الاقتصادي المنعقد في العاصمة أولان باتور على مدار يومين.

وخلال المنتدى، التقى خورلبتار شيميد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية في منغوليا، ويوسف سودباتار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة والأمن الغذائي وغيرها، كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في الربع الأول من عام 2024، والهادف إلى حشد الجهود الدولية لزيادة كفاءة النظام التجاري العالمي للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد الدكتور الزيودي اجتماعاً مع بي باتسيتسيغ وزيرة خارجية منغوليا، حيث جرى بحث سبل تنمية الشراكة التي تربط الإمارات بمنغوليا في العديد من المجالات، والتزام الدولتين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. والتقى سانداغ بايمباتسوغت وزير النقل وتطوير الطرق، حيث استعرضا سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنغوليا لتحفيز نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والطيران.

وعلى هامش «منتدى منغوليا الاقتصادي 2023»، التقى ثاني الزيودي والوفد الإماراتي نخبة من كبار رجال الأعمال في منغوليا لبحث فرص زيادة التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز