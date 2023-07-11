«أبيكورب» تستكمل التخارج من «أشتيد تكنولوجي»

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على قطاع الطاقة، عن استكمال عملية التخارج، وبيع حصتها في شركة «أشتيد تكنولوجي» (Ashtead Technology)، وهي مزود للحلول التقنية المتكاملة في مجال المعدات والخدمات البحرية لقطاع النفط والغاز.

وكانت «أبيكورب» قد استثمرت في «أشتيد تكنولوجي» في عام 2016، بالشراكة مع شركة الأسهم الخاصة «باكثورن بارتنرز»، حيث شكل الاستثمار جزءاً رئيسياً من استراتيجية ابيكورب لتنويع محفظتها الاستثمارية على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يدعم تطور القطاع في المنطقة العربية.

وقال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لابيكورب: «نحن سعداء بنجاح عملية التخارج من استثمارنا في «أشتيد تكنولوجي»، والذي جاء في إطار تركيز أبيكورب على الاستثمار في الشركات، التي تمتلك كل مقومات النمو وتستطيع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، كما أن شراكتنا مع «باكثورن بارتنرز» تجسد فلسفتنا الاستثمارية القائمة على العمل مع شركائنا لننمي الابتكار، من أجل تحول طاقة متوازن ونمو اقتصادي مستدام».

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