«الإمارات دبي الوطني» يقود سوق دبي للارتفاع

المصدر: دبي ـ البيان

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.37% إلى مستوى 3977 نقطة، بدعم سهم بنك «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفع 1.5% إلى مستوى تاريخي جديد بـ 16.20 درهماً.

بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عن مكاسبه وتراجع هامشياً بنسبة 0.20% إلى مستوى 9584 نقطة، متأثراً بتراجع سهم بنك «أبوظبي الأول» 1.16%.

وبلغت سيولة الأسهم 1.5 مليار درهم، واستحوذ سوق أبوظبي على تداولات بلغت مليار درهم، فيما بلغت سيولة الأسهم في دبي نحو 518 مليون درهم.

أبرز الارتفاعات

وحول أبرز الأسهم التي قادت ارتفاعات سوق دبي المالي، ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» نحو 3.5% وسهم شركة «ديار» 2%، وسهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.5% وسهم «سالك» 0.63%، وسهم «بنك دبي الإسلامي» 0.54%. كما ارتفع سهم شركة «عمان للتأمين» بنسبة 8.4%، وسهم «دو» 0.94%، وسهم شركة «إعمار للتطوير» 0.45%، و«العربية للطيران» 0.39%، و«الخليج للملاحة» 0.36%، وسهم «أرامكس» 0.34%.

وارتفع سهم «إمباور» إلى مستوى درهمين لأور مرة منذ الإدراج بعد ارتفاعه 4.5%.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فارتفع سهم «أدنوك للغاز» 2.20% عند سعر 3.25 دراهم، كما ارتفع سهم شركة «الدار العقارية» 1.35% وسهم «بنك أبوظبي التجاري» 1.23% وسهم «ملتيبلاي» 0.60% وسهم «العالمية القابضة» 0.10%.

كما ارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بالحد الأعلى 15%، و«دانة غاز» 2.6%، و«غذاء القابضة» 2.17%، و«مجموعة أغذية» 1.9%، وسهم «بنك رأس الخيمة الوطني» 1.5%، وسهم رأس الخيمة العقارية 1.17%.

أبرز الانخفاضات

أما أبرز الأسهم الأكثر انخفاضاً، ففي سوق دبي المالي، واصل سهم «الفردوس» التراجع، وانخفض 9.8%، كما تراجع سهم «اكتتاب القابضة» 6%، وسهم «ديوا» 1.4% وسهم «بنك المشرق» 0.95%، وسهم شركة «إعمار العقارية» 0.58%. كما انخفض سهم شركة «ارم» 8.6%، وسهم «جي إف إتش» 1.8%، و«الواحة كابيتال» 1.6%، و«الجرافات البحرية» 1.5% و«أبوظبي الإسلامي» 1.12%، وسهم «طيران أبوظبي» 0.56%، وسهم «أدنوك للحفر» 0.54%.

وفي سوق أبوظبي، تراجع سهم «الخليج للمشاريع الطبية» 9.7% وسهم «ألفا ظبي» 4.5%، وسهم شركة «طاقة» 1.49% وسهم «بروج» 1.4% وسهم «بنك أبوظبي الأول» 1.16%.

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