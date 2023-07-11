«سوفت بنك» اليابانية تستثمر 75 مليون دولار في «إيميا باور»

المصدر: طوكيو- البيان

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أعلنت شركة «إيميا باور» الإماراتية، أحد أسرع مطوري الطاقة المتجددة نمواً في أفريقيا والشرق الأوسط، أن مجموعة سوفت بنك اليابانية دخلت باستثمارات تبلغ 75 مليون دولار في رأس مال الشركة، الأمر الذي يمثل أول استثمار خارجي في أسهم «إيميا باور»، بعد سنوات من التمويل الذاتي، الذي نفذته شركة النويس للاستثمار.

وقالت الشركة: إن مؤسسات استثمارية دولية عدة ومستثمرين ماليين عالميين يجرون حالياً تقييم استثمار محتملاً مع الشركة الإماراتية الآخذة بالنمو، بشكل متسارع في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة «إيميا باور»: هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من مسيرة «إيميا باور»، التي امتازت بالنمو والنجاح على مدى السنوات السبع الماضية، وتعكس الثقة التي تتمتع بها شركتنا في أسواق الاستثمار العالمية.

وأضاف: «إننا فخورون بانضمام مجموعة سوفت بنك اليابانية مستثمراً جديداً في «إيميا باور»، التي تجسد توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعتزم المضي قدماً في دعم الجهود العالمية لتحول الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، لمساعدتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيعزز من فرص الشراكة المتبادلة بين «إيميا باور» وسوفت بنك، وسيسام في إضافة قيمة حقيقية لجهود شركة «إيميا باور» خصوصاً في ما يتعلق بمشاريعها الاستثمارية في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا (AMEA)». وأوضح النويس أن الأموال التي تم جمعها من جراء دخول هذا الشريك العالمي المميز مستثمراً في رأس المال ستسهم في دعم طموحاتنا لمواصلة أنشطتنا.

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