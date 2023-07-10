"سوفت بنك اليابانية" تستثمر 75 مليون دولار في "إيميا باور" الإماراتية

المصدر: وام

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أعلنت شركة إيميا باور الإماراتية، أحد أسرع مطوري الطاقة المتجددة نمواً في إفريقيا والشرق الأوسط أن مجموعة سوفت بنك اليابانية (SoftBank Group Corp) دخلت باستثمارات تبلغ 75 مليون دولار أمريكي في رأس مال الشركة، الأمر الذي يمثل أول استثمار خارجي في أسهم إيميا باور بعد سنوات من التمويل الذاتي الذي نفذته شركة النويس للاستثمار .

وقالت الشركة إن عدة مؤسسات استثمارية دولية ومستثمرين ماليين عالميين يجرون حاليا تقييم استثمار محتمل مع الشركة الإماراتية الاخذة بالنمو بشكل متسارع في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور إن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من مسيرة إيميا باور التي امتازت بالنمو والنجاح على مدى السنوات السبع الماضية وتعكس الثقة التي تتمتع بها شركتنا في أسواق الاستثمار العالمية.

وأضاف: "فخورون بانضمام مجموعة سوفت بنك اليابانية كمستثمر جديد في إيميا باور التي تجسد توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتعتزم المضي قدما في دعم الجهود العالمية لتحول الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العديدمن الدول النامية لمساعدتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن هذا الاستثمار سيعزز من فرص الشراكة المتبادلة بين إيميا باور وسوفت بنك وسيسهم في إضافة قيمة حقيقية لجهود شركة إيميا باور خصوصا فيما يتعلق بمشاريعها الاستثمارية في منطقة آسيا والشرق الاوسط وإفريقيا (AMEA)".

وأوضح النويس أن الأموال التي تم جمعها من جراء دخول هذا الشريك العالمي المميز كمستثمر في رأس المال ستساهم في دعم طموحاتنا لمواصلة انشطتنا وتوسيع مشاريعنا في إفريقيا والشرق الاوسط ،كما ستعزز من خططنا الاستراتيجية في اكتشاف الفرص الاستثمارية في بعض الدول الآسيوية خاصة في رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان واوزبكستان واذربيجان وغيرها.

وأضاف سنكون قادرين على تجسيد المزيد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر ، ومواصلة توسيع وجودنا في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن الشركة وكجزء من التزامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، تعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين لإنشاء برامج دعم للمجتمعات المحلية بالقرب من مشاريع الطاقة المتجددة لديها.

وتمتلك الشركة مشاريع قيد التشغيل وتحت التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى 1.45 جيجاوات فيما لديها مشاريع مستقبلية مؤكدة لانتاج نحو 6 جيجاوات عبر مشاريع في 15 دولة .

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