جولدمان ساكس: الهند ثالث أكبر الاقتصادات في 2075

المصدر: واشنطن - وكالات

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يتوقع جولدمان ساكس أن تتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متخطية أيضاً كلاً من اليابان وألمانيا.

وتعد الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا واليابان والصين والولايات المتحدة.

من المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية ناسكوم.

وتوقعت S&P Global و Morgan Stanley أيضاً أن الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات رويترز للنمو بنسبة 5٪، وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2٪، مقارنة بنسبة 9.1٪ في السنة المالية 2021-2022.

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