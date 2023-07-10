2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 602 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 682.89 مليون درهم و513 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية .

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 448 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وجاءت ثالثة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 244.26 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 69.39 مليون درهم و96 رهن فلل وشقق بقيمة 174.88 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 3 بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 108.8 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 9.76 ملايين درهم.

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