أحمد بن سعيد يفتتح "مجلس الابتكار" في مقر مجموعة الإمارات

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة مجلس الابتكار الجديد في مقر مجموعة الإمارات بدبي بحضور عدد من كبار القادة، في خطوة تجسد التزام الناقلة بالبقاء في صدارة ابتكارات الطيران عالمياً، حيث سيعمل المجلس كمنصة لتعزيز عمليات البحث والتطوير المتعمقة وتبادل الأفكار المبتكرة، كما سيعرض أحدث تقنيات الروبوتات والواقع الفائق والصور المجسمة والطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "لطالما احتلت مجموعة الإمارات مركز الريادة في صناعة الطيران العالمية، حيث يشكل الابتكار جزءاً محورياً من قيمنا الأساسية وثقافتنا وتفكيرنا، ونهجاً أساسياً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا وتعزيز أنشطتنا وعملياتنا، وقد حرصنا على تصميم وتجهيز مجلس الابتكار بأحدث الأدوات والتقنيات، لتمكين موظفينا من استكشاف آفاق جديدة واكتشاف حلول مبتكرة ترسخ معايير متفوقة جديدة تساهم في صياغة مستقبل صناعة الطيران".

وأضاف سموه: يتيح مجلس الابتكار الجمع بين كياناتنا وشركاتنا التقنية وشركائنا في مساحة واحدة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على صناعة الطيران اليوم، وتقديم مفاهيم وابتكارات نوعية تفيد العملاء والمجتمعات وصناعة الطيران. وإلى جانب ذلك تشمل الأهداف الرئيسية للمجلس بناء وتعزيز الشراكات مع قادة الصناعة والجامعات، والمبادرات المستدامة، واستكشاف الطاقات البديلة".

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