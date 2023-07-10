دبي تتصدر تجارة وصناعة الألماس عالمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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تجاوز عدد الشركات التي تعمل في قطاع الألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 3000 شركة قائمة، منها 30 شركة تعمل في مجال الألماس المصنع، فيما تعتزم أكبر مؤسسة عالمية في توثيق الألماس التوسع في مكاتبها الجديدة عبر برج "أبتاون تاور" الذي سيفتتح أبوابه بشكل رسمي العام القادم.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الندوة الأولى من نوعها في العالم حول الماس المصنع معمليّاً والتي عقدت اليوم بدبي، "شهدت دبي خلال العالم الماضي تداول أكثر من 1.5 مليار دولار من الماس المصنع معمليّاً، بزيادة سنوية بنسبة 126%.

وأكد بن سليم، أن دبي رسخت مكانتها اليوم كمركز عالمي لتجارة وصناعة الألماس بكافة أنواعه وأشكاله، متخطية العديد من دول العالم التي تعمل في المجال كـ "أنتويرب" البلجيكية، و"سورات" الهندية، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات العالمية الكبرى تتجه اليوم إلى مركز دبي للسلع المتعددة لافتتاح مكاتب إقليمية لها.

وأضاف: "يرجع الفضل بذلك إلى قوة سوق الألماس في دبي، والموقع الاستراتيجي الذي يربط الإمارة بالألماس القادم من الهند إلى جميع دول العالم، بجانب سرعة وسهولة الوصول إلى دبي عبر الرحلات اليومية التي تأتي من مختلف دول العالم، مع وجود 0% من الضريبة على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة".

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