«إينوك» و«قطر للطاقة» توقعان اتفاقية توريد المكثفات لمدة 10 أعوام

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة المتكاملة في مجال النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية، مدتها عشرة أعوام مع «قطر للطاقة»، لتوريد ما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات لصالح المجموعة ابتداء من يوليو 2023.

وقع الاتفاقية كل من شركة إينوك للإمداد والتجارة المحدودة، التابعة لمجموعة إينوك، وقطر للطاقة، بالنيابة عن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية، بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم».

وأضاف الفلاسي: «انطلاقاً من دورنا كوننا شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة تدرك مجموعة إينوك الدور المهم، الذي تضطلع فيه، وتسهم من خلاله بالنجاحات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم».

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية، التي تعود إلى عام 2008، ونحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية هذه، وعلى الثقة بصادرات دولة قطر من المكثفات، التي تسهم في تعزيز النمو والتنمية، التي يطمح إليها شركاؤنا».

وتلقي الاتفاقية الضوء على جهود مجموعة إينوك في تلبية الطلب على الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، جنباً إلى جنب مع استراتيجية قطر للطاقة المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين، وببناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجيين.

وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.

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