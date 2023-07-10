الإمارات وكوريا تعززان التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية الصديقة تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية، عقدها مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الكورية سيئول، والتي عقدت في 6 يوليو الجاري، حيث ناقش تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز من بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة في هذه القطاعات، ويدعم زيادة المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما أن دولة الإمارات تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، خلال السنوات القادمة، في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية».

الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتفصيلاً، عقد عبدالله بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لمناقشة آخر التطورات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الثنائي، من أجل خلق برامج مرنة، تدعم نمو وتوسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية، إضافة إلى نقل المعرفة في ما يخص تطوير البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في الدولتين.

وقالت لي يونغ: «إن العلاقات الثنائية بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة قوية ومتنامية في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، حيث شهد شهر يونيو الماضي استضافة وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فعاليات «يوم الأعمال الكوري» لعام 2023 في دبي، والتي مثلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الرقمية والتكنولوجية بين الجانبين، وتحفيز نمو أعمال واستثمارات الشركات الناشئة الكورية والإماراتية».

وأضافت: «ناقشنا تعزيز العمل الثنائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة لدعم نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين».

تسريع العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية الجديدة

كما التقى بن طوق مع لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة، لمناقشة آليات زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، ودعم العمل المشترك من أجل توفير المزيد من الممكنات والفرص للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع وتنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين، وتسريع العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً، ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

وقال لي تشانغ يانغ: «إن الاجتماع يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتسريع العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها خلال زيارة فخامة يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لدولة الإمارات الصديقة في شهر يناير الماضي».

وأشار لي تشانغ يانغ خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في الصناعات الجديدة، ومن أبرزها التقنيات الصناعية المتقدمة والفضاء والطاقة النظيفة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما أكد حرص الشركات الكورية على المشاركة في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى في دولة الإمارات.

النقل الجوي والبري والبحري

إضافة إلى ذلك عقد بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع ون هي ريونغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، حيث ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وزيادة أعداد الرحلات البينية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد قرابة 500 رحلة شهرياً، عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما تسير الخطوط الكورية رحلات منتظمة إلى دبي.

وفي الإطار نفسه التقى بن طوق مع هي سونغ يون، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وكوريا في مختلف المجالات المشتركة، ودعم زيادة الاستثمارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص، بما يعزز من زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض بن طوق خلال اجتماعاته بالوزراء الكوريين عدداً من المؤشرات والنتائج، التي حققها الاقتصاد الإماراتي، خلال عام 2022 ومن أبرزها، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى إصدار الدولة حزمة من التشريعات الاقتصادية، ومنها قوانين جديدة للتعاونيات والشركات العائلية والسجل التجاري والمعاملات التجارية، وتدعم هذه الإنجازات الاقتصادية مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

كما وجه بن طوق الدعوة إلى الجانب الكوري للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها، خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات، التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.

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