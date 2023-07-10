التسجيل بجائزة الشارقة للتميز مفتوح حتى نهاية نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق الدورة الجديدة من جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وأكدت غرفة الشارقة أن باب التسجيل في الجائزة مفتوح حتى نهاية نوفمبر المقبل، داعية مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في الجائزة للاستفادة من مزاياها العديدة ومن الدورات والبرامج التوعوية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تعد فرصة مهمة لشركات القطاع الخاص؛ باعتبارها من أهم الجوائز من نوعها على مستوى المنطقة، لتعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من الاستفادة من قيم الجودة، والريادة، والابتكار، في ظل حرص غرفة الشارقة والتزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو نمو اقتصاد مستدام.

ودعا العويس المنشآت الاقتصادية في الشارقة والإمارات والخليج العربي إلى اغتنام هذه الفرصة والتسجيل بالجائزة، التي تحرص الغرفة على تطويرها سنوياً، حيث أجرى مجلس أمناء الجائزة تعديلات جوهرية في فئاتها، من خلال دمج فئتي جائزة الشارقة الخضراء مع جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية تحت مسمى «جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال، ولإضافة العديد من المزايا التنافسية للشركات المشاركة.

وذكرت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن مجلس أمناء الجائزة حرص هذا العام على تبسيط عملية التسجيل والمشاركة في الجائزة بكل فئاتها، وتسهيل إجراءاتها، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae، وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد الفئة المراد المشاركة بها، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة (للقطاع الخاص)، وبعد استلام طلب التسجيل ستتم مراجعته من قبل مكتب الجائزة، والرد بالبريد الإلكتروني بتأكيد الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي، وخصصت الجائزة الرقم 5938703-06، والبريد الإلكتروني award@shjseen.org لأية استفسارات إضافية عن كيفية المشاركة.

وأوضحت الهاجري أن باب التسجيل مفتوح في كل الفئات لجميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، فيما عدا جائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة، حيث سيتم ترشيح الفائزين بهما من قبل مجلس الأمناء، مشيرة إلى أن لكل فئة من جائزة الشارقة للتميز معاييرها ومنهجية تقييم خاصة بها، وتشتمل الجائزة على ثماني فئات، تنقسم إلى «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة».

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