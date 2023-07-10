منفذ خطم ملاحة الحدودي يستعرض تجربته في العمل الجمركي

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل منفذ خطم ملاحة الحدودي التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وفداً رسمياً من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والإدارة العامة للجمارك الاتحادية؛ بهدف بحث تبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات المطبقة في المنفذ؛ باعتباره واحداً من أفضل المنافذ البرية على مستوى الدولة.

وكان في استقبال الوفد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وضم الوفد مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في جمارك أبوظبي، وعبدالله محمد الخميري، مدير إدارة السياسات والحوكمة، وسالم عيسى الحمادي، مدير مشاريع قطاع العمليات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم إطلاع الوفد الزائر على تجربة إدارة المنافذ الحدودية في إمارة الشارقة، وآلية عمل اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العمليات الجمركية والتفتيش الجمركي.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن اللقاء يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين كل الجهات الحكومية المعنية بالشأن الجمركي؛ بهدف العمل على تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركتها بما يخدم الصالح العام، واستشراف مستقبل العمل الجمركي على مستوى الدولة، وتطوير الخدمات المقدمة، من خلال وضع رؤى مشتركة لمستقبل الأعمال.

وأشاد الوفد الزائر بتجربة منفذ خطم ملاحة الحدودي الرائدة في العمل الجمركي، وجاهزيته العالية في تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى الدولة والمغادرين، وتسهيل إجراءاتهم، وضمان الانسيابية التامة لحركة المركبات عبر المنفذ، الذي يتعامل مع أكثر من 380 ألف مسافر في الشهر، إلى جانب الأنظمة المتطورة ذات الكفاءة العالية التي يتم استخدامها في التخليص الجمركي، والإمكانات والإجراءات التشغيلية المتبعة وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز من تدفق السلع وحركة التجارة البينية مع سلطنة عمان الشقيق.

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