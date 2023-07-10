«دار التأمين» تقر خارطة طريق للنمو المستقبلي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة دار التأمين، المزوِّد لخدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خارطة طريق محورية لتعزيز استقرارها المالي وتعزيز نموها المستقبلي. وتعتمد الخارطة على ركائز عدة لتحولها الرقمي، بما في ذلك أتمتة المبيعات والخدمات، وتحسين محفظتها، ورفع كفاءة الأعمال والإنتاجية. وقد صادق اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أمس على الخطة بالإجماع، في حضور ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، والمدققين الخارجيين، والمساهمين الذين يملكون حصة قدرها 86.64 % من دار التأمين.

وقال محمد عبدالله جمعة القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: وضع المساهمون ثقتهم فينا، وهي ثقة نُقدِّرها للغاية ونُثمِّنها كثيراً. وتدفعنا هذه الثقة دوماً إلى تخطي الحدود واتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد. نلتزم بتعهدنا في دار التأمين بشأن السير بثبات نحو مستقبل قوي ومستدام ومزدهر.

وقال عصام مسلماني، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: تلتزم لجنة التنفيذ لدينا، والتي تضم خبراء في المجال، التزاماً ثابتاً بتنفيذ المبادرات المذكورة في خطتنا التفصيلية، وهدفنا الأساسي هو أن نحقِّق أداءً مستداماً لا يلبي فقط توقعات مساهمينا بل يفوقها. ويرتكز التنفيذ المُعدّ للخطة الحكيمة على أساس الاستفادة من التكنولوجيا بهدف تعزيز الكفاءة، وأتمتة الخدمات، وفتح فرص جديدة في السوق لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو.

شراكات

كما تتضمن الاستراتيجية تكوين شراكات في الصناعة الناشئة للاستفادة من الخبرات المشتركة، وزيادة عروض المنتجات، وتنويع مجموعة المنتجات التي ستُمكِّنها من استكشاف فرص تسويقية جديدة لتحقيق النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة مبادرة هامة تتعلق بالاحتفاظ بالمواهب مع التركيز على رعاية الموظفين ذوي الأداء العالي والاحتفاظ بهم لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر مما سينعكس إيجابياً على تعزيز تجربة العملاء. وأكدت دار التأمين على مجهوداتها الحثيثة نحو تحفيز نمو الأعمال لتعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال لرفع قيمة وحقوق المساهمين لأعلى مستوى.

وتقدم دار التأمين ومقرها أبوظبي، منتجات وخدمات تأمينية على أعلى مستويات الجودة، تفي بالمعايير الدولية وتتناسب مع الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين فئات التأمين الأساسية إضافة إلى التأمينات المتخصصة. والشركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وهي حاصلة على تصنيف ائتماني«BBB-» طويل الأجل وعلى تصنيف ائتماني «B +» (جيد) للجدارة المالية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أيه إم بيست».

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