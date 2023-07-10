بدء إنشاء 801 فيلا فاخرة في نخلة جـبـل عـلي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي – بشار باغ

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علمت «البيان» أن أولى مراحل العمل في المشاريع السكنية ضمن المخطط الجديد لمشروع تطوير نخلة جبل علي ستنطلق في سبتمبر المقبل، على أن تعقبها مرحلة جديدة بحلول شهر ديسمبر، وسيتم ضمن المرحلتين إنشاء 801 فيلا فاخرة موزعة على 8 سعفات من النخلة، وتبلغ قيمة عقود الإنشاء للمرحلتين 9.3 مليارات درهم.

ومن المتوقع أن يتم في شهر سبتمبر بدء إنشاء 465 فيلا موزعة على 4 سعفات، تتضمن 176 فيلا مكونة 5 غرف، و169 فيلا مكونة من 6 غرف، و120 فيلا مكونة من 7 غرف، وتقع 88 فيلا في السعفة P، بالإضافة إلى 106 فلل في السعفة O، و128 فيلا في السعفة N، و143 فيلا في السعفة M، ومن المتوقع إنجاز هذه الفلل خلال النصف الثاني من العام 2027.

أما في شهر ديسمبر، فستنطلق أعمال الإنشاء لـ 336 فيلا موزعة على 4 سعفات، تتضمن 116 فيلا مكونة من 5 غرف، و100 فيلا ذات 6 غرف، و120 فيلا ذات 7 غرف، وتقع 138 فيلا في السعفة L، و111 فيلا في السعفة K، و67 فيلا في السعفة J، بالإضافة إلى 20 فيلا في السعفة I.

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل ضعف حجم «نخلة جميرا»، وستضم مساحات خضراء واسعة وتجارب مبتكرة على الواجهة البحرية. وستضيف ساحلاً إضافياً يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات لمدينة دبي، بما يوفر معيشة مميزة بإطلالة رائعة على شاطئ البحر لنحو 35 ألف أسرة.

وسيضم مشروع «نخلة جبل علي» ما يزيد على 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى خيارات واسعة من مرافق الترفيه والراحة والاستجمام، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز قطاع السياحة في دبي، فضلاً عن تمييز مجموعة الجزر كوجهة سكنية طموحة في المدينة.

7 جزر

وتتكون جزيرة جبل علي من سبع جزر سيتم ربطها لتشكل معاً تصميم النخلة، وقد روعي في تصميم نخلة جبل علي أن تكون صديقة للبيئة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتي من المستهدف أن تمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة المستهلكة في مرافقها العامة، كذلك سيتم نشر الوحدات المخصصة لجمع المواد التي يمكن تدويرها في مختلف جنبات النخلة، كذلك يتضمن المخطط العام للمشروع قواعد صارمة للحفاظ على البيئة البحرية انطلاقاً من الالتزام بنهج دبي ودولة الإمارات في تحقيق أعلى معدلات الحفاظ البيئي وصون الحياة البرية.

وستكون «نخلة جبل علي» نموذجاً في ممارسات التخطيط الحضري المعاصر، حيث ستضم أحياء متعددة الاستخدامات مصممة للتريض والمشي، وستعتمد على تقنيات المدن الذكية وتبني ممارسات الاستدامة، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من خيارات التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار والمجتمعات. وستسهم هذه المزايا في ترسيخ مكانة «نخلة جبل علي» معياراً عالمياً للعيش على الواجهة البحرية، فضلاً عن المساهمة في إثراء المشهد العمراني في دبي.

وسيسهم مشروع «نخلة جبل علي» من خلال مخططه الجديد في إرساء معايير عالمية جديدة في طريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمواطنين والمقيمين والزوار، وبما يعزز أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. كما يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة.

معايير عالمية

وتماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، ستدعم «نخلة جبل علي» رؤية الإمارة المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية، وزيادة الوجهات الشاطئية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة وتسهيل التوسع السكاني، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى ما يقرب من 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040. وكان مسؤولو شركات تطوير عقاري في دبي قد أعربوا في تصريحات لـ «البيان» عن اهتمامهم الكبير باستكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، بما يشمل المشاريع العقارية الفاخرة والمستدامة وكذلك العقارات الفاخرة، وأكدوا أنهم باشروا بالفعل بحث هذه الفرص ودراسة الإمكانات المتاحة لتطوير مشاريع عقارية واستثمارية تواكب مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني في دبي وامتداداً متميزاً للواجهات البحرية في الإمارة.

كما توقع خبراء فندقيون أن تشهد دبي طفرة فندقية جديدة مع إطلاق المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي»، في ظل اهتمام العديد من المجموعات الفندقية العالمية بالحضور في هذه الوجهة الجديدة، وتعزيز خطتها التوسعية في الإمارة للاستفادة من الزخم السياحي المتوقع في الفترة المقبلة.

وأبدت العديد من الفنادق رغبتها في الوجود في هذه الوجهة السياحية بشكل خاص أو زيادة حصتها السوقية من الغرف الفندقية داخل دبي بشكل عام، ولا سيما أن هذا المشروع سيكون له انعكاس كبير على التدفقات السياحية إلى دبي عند اكتماله.

تكامل السلسلة

وتتكامل نخلة جبل علي مع سلسلة الجزر الاصطناعية الأخرى التي طورتها دبي خلال السنوات الماضية والتي تضم 9 جزر، تشمل بالإضافة إلى نخلة جميرا وجميرا باي كلاً من مدينة دبي الملاحية، ولؤلؤة جميرا (بيرل جميرا)، بالإضافة إلى مشروع لامير الذي يضم مشاريع سكنية راقية على جزيرتين، بالإضافة إلى جزر العالم، ودبي هاربور، وجزر دبي المعروف سابقاً بجزر ديرة أو نخلة ديرة، بالإضافة إلى جزيرة بلوواترز وجزر العالم.

وسجلت الجزر التسع في دبي خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 3802 صفقة بيع عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 28.2 مليار درهم، أي ما يشكل نحو 18.9 % من إجمالي المبيعات العقارية في دبي خلال هذه الفترة، والتي بلغت 149 مليار درهم.

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