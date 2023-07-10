شراكة بين «فيفيوم» و«كيتال» للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فيفيوم القابضة»، الشركة العائلية العاملة في مجال الاستثمارات البديلة ومقرها مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية توزيع استراتيجية مع «كيتال»، العلامة الإسبانية الشهيرة المتخصصة في تصنيع الأثاث الخارجي والمتميّزة بالتصميم والابتكار. وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «فيفيوم القابضة» حصرياً بتوزيع منتجات كيتال من الأثاث الخارجي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وسيتم إدراج علامة كيتال تحت اسم «فيفيوم ليفنغ»، القسم المتخصص في الأثاث الفاخر والتصميم في «فيفيوم القابضة»، الذي يعمل على تقديم أفضل العلامات التجارية العالمية الراقية إلى أسواق المنطقة.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المفروشات العالية الجودة في المنطقة، وتعزيز دور علامة فيفيوم في تقديم أفضل حلول التصميم والرّفاه. وسوف ينطلق المتجر الرئيس المقرّر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024، ملتزماً تقديم عروض استثنائية لواقع معاش في الهواء الطلق، وذلك أمام العملاء المميّزين في دولة الإمارات.

ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في تاريخ «فيفيوم القابضة» في ظل مهمتها المتمثلة بالاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية من أجل الإبقاء على أثر دامغ على المدى البعيد، كما أنه يهدف في الوقت ذاته إلى توسيع حضور كيتال في أسواق المنطقة.

وقال إيلي خوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيفيوم القابضة»: «يسعدنا أن نتعاون مع كيتال ونقدّم مجموعة منتجاتها من الأثاث الخارجي في سوق دولة الإمارات. ويتماشى هذا التعاون بشكل كامل مع قيم شركتنا المتمثلة في الجودة والتصميم والحرفية. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى إعادة تعريف تجربة الحياة الفاخرة في الهواء الطلق من خلال تقديم تشكيلة واسعة من قطع الأثاث الرائعة التي تلبي متطلّبات الأذواق الراقية للعملاء في المنطقة».

تأسست كيتال عام 1966 في إسبانيا، وتتعاون العلامة مع مصمّمين معروفين عالمياً، مثل باتريشيا أوركيولا، ورودولفو دوردوني، وبوروليك براذرز، وجاسبر موريسون، ودوشي ليفيان، وكونستانتين غريتش، وناوتو فوكاساوا، وفنسنت فان دويسين، وقد انضم، أخيراً، أنطونيو سيتيريو إلى لائحة المتعاونين في ابتكار منتجات عملية معبّرة تلبي احتياجات الحياة العصرية عبر مزيج مثالي من الإبداع والتخصيص، من خلال الالتزام بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وهما في صميم فلسفة كيتال.

قدرات

من جهته، أعرب أليكس ألوردا، نائب رئيس كيتال، عن ثقته بالشراكة، قائلاً: «في ظل المعرفة الهائلة التي تمتلكها «فيفيوم القابضة» في مجال الاستثمارات والحرفيّات الفاخرة، وسعي كيتال المستمر باتجاه التصميمات المميزة، تُعزّز هذه الشراكة قدراتنا على تلبية المتطلبات الفريدة للرفاهية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة».

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