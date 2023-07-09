«الصناعات الغذائية» تبحث خطط توسع المراحل المقبلة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية الأسبوع الماضي، اجتماع جمعيتها العمومية الثاني لهذا العام في مقر التعاونية بند الحمر – مجمع الكندي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين وأعضاء وزارة الاقتصاد والمساهمين، حيث تمت مناقشة وإقرار كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط التعاونية الإداري والمالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022، وتعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2023، كما تمت مناقشة خطة توسع للتعاونية للمراحل المقبلة.

افتتح الاجتماع الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية للفترة السابقة ونتائج التدقيق خلال فترة الاكتتاب، موضحاً أن عدد المكتتبين بلغ 740 مكتتباً إماراتياً من مختلف إمارات الدولة، حيث إنه تم استكمال رأس مال المرحلة الأولى المقدر بـ 20 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز