«مايلستون سيستمز»: التنوع في بيئة العمل يعزز الأداء المالي

المصدر: دبي - البيان

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أكد توماس جينسن، الرئيس التنفيذي، لشركة مايلستون سيستمز، أن تعزيز التنوع في بيئة العمل يعزز الأداء المالي للشركات، فلم تعد زيادة تمثيل المرأة في مجال العمل مسألة أخلاقية فحسب، بل تحقق فوائد ملموسة للأرباح.

وأشار جينسن إلى دراسة المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمنطقة بأن المعوقات التي تواجه النساء في المنطقة أدت إلى خسائر مادية تقدر بنحو 575 مليار دولار سنوياً؛ حيث يشير هذا الرقم إلى عمق المشكلة، كما يسلط الضوء على أهمية التنوع بين الجنسين وكيف يمكنه معالجة هذه الأزمة بفعالية.

وقال إنه بفضل تشجيع تنوع فرق العمل يمكن للشركات أن تزدهر في ظل البيئات الخارجية المعقدة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، فالتنوع نهج يضع الأفراد أولاً؛ ما يعود بالنفع على كل من الأفراد والشركات على حد سواء.

فرق قوية

وحدد جينسن ثلاثة إرشادات يجب أخذها في الاعتبار عند تكوين فرق عمل قوية ومتنوعة، وهي توظيف أفراد من مدارس فكرية متنوعة ووجهات نظر غير مألوفة، وتوفير بيئة عمل يشعر فيها الأفراد بالأمان.

وقال جينسن إن المفهوم الأساسي الذي يجب تبنيه هو أن التنوع لا يقتصر على الجنس والعرق، بل يجب أن يشمل المزيد من المقاربات المتعددة. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات تكوين فرق عمل متنوعة من خلال الجمع بين أشخاص يتمتعون بطرق تفكير غير تقليدية ووجهات النظر والرؤى المختلفة، وكذلك الأساليب المتنوعة لحل المشكلات.

عادة ما تقع الفرق المكونة من أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرات العملية المتشابهة في المشكلات نفسها، بينما تميل المجموعات المتنوعة إلى إنتاج أفكار خارج المألوف؛ وبالتالي لديها مقدرة أكبر للتغلب على العقبات.

ومن المعروف أيضاً أن تكوين فرق عمل تتضمن أشخاصاً من خلفيات متنوعة يعزز الإنتاجية ويزيد الربحية بنسبة تقارب 70 %.

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