مفاجآت صيف دبي.. تواصل تألقها مع الفعاليات والعروض الترويجية

المصدر: دبي - البيان

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واصلت «مفاجآت صيف دبي» تألقها الاستثنائي، بعد أن ازدحمت أجندتها لهذا العام، بالعديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة، والعروض الترويجية والتخفيضات والجوائز الرائعة، والسحوبات على جوائز نقدية وعينية قيمة، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف.

وكانت مفاجآت صيف دبي انطلقت يوم 29 يونيو الماضي، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي حرصت على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، من أجل تقديم موسم جديد مليء بالتجارب المميزة، ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة، وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية، بأسعار مناسبة، مع فرص الربح الوفير، والتي تسهم جميعها بتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وتقدم مفاجآت صيف دبي، أفضل الفعاليات والعروض والتجارب الترفيهية، التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف، مع بدء الإجازة المدرسية، كما تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي.

موسم متميز

وقد استعدت قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه في دبي لموسم متميز بالرواج السياحي والتجاري، مع انطلاق فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حيث شهد الموسم نمواً قوياً في حركة المبيعات، وأعداد الزوار في مراكز التسوق، كما شهد ارتفاعاً في معدلات الإشغال الفندقي، وزاد الطلب على الوجهات والمتنزهات الترفيهية التي أعلنت جميعها عروضاً وتخفيضات متنوعة، لجذب الزوار والمتسوقين خلال موسم الصيف.

وأعلن أكثر من 3500 متجر بيع في جميع أنحاء دبي، تخفيضات تصل إلى 75 % على العديد من المنتجات، على مدار 10 أسابيع من موسم التخفيضات، وطرح أكثر من 100 عرض فندقي حصري للمفاجآت، بالإضافة إلى أكثر من 20 عرضاً خاصاً في الوجهات الترفيهية المختلفة.

وتلعب «مفاجآت صيف دبي» دوراً حيوياً في تطوير وازدهار قطاع التجزئة في الإمارة، على مدار أكثر من ربع قرن، والتي بدورها ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم.

كما نجحت مفاجآت صيف دبي في تحويل صيف دبي إلى موسم جاذب وغامر بالفعاليات والتجارب المميزة والممتعة للعائلات، حيث وفر الحدث مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار أكثر من شهرين، وتشمل العديد من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الكبيرة، والسحوبات والجوائز.

أفضل العروض

وقدم المهرجان لزواره أفضل العروض الترويجية والتخفيضات لدى أكثر من 100 متجر مشارك في جميع أنحاء المدينة، حيث حصل المتسوقون على خصم إضافي بـ 5 % من إجمالي الفاتورة، وذلك في إطار عرض المهرجان الخاص بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما أمكنهم الاستفادة من العديد من العروض الترويجية الأخرى.

واستمتع سكان دبي وزوارها، بالتسوق دون دفع ضريبة القيمة المضافة، أيام الجمعة والسبت والأحد، عند شراء منتجات مثل المجوهرات والأكسسوارات والأزياء والأحذية والأثاث ومنتجات الأطفال والرضع، والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الرياضية والألعاب، ومستلزمات الهوايات.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيس بطاقة «ماستركارد راك بنك»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«نخيل مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

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