مشاريع مدينة إكسبو دبي السكنية ترسخ معايير متفوقة جديدة في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل المرحلة الأولى من المشاريع السكنية التي أطلقتها مدينة إكسبو دبي تدشيناً لمستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

ويمثل «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال» المستدامة والمتكاملة جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان.

تقدم المشاريع الجديدة نمط حياة متوازناً ومتنوعاً، وهي مصممة لتلبية أعلى مستويات الاستدامة، وتوفر مساكن مستدامة تعزز رفاهية السكان، وتدعم أهداف مدينة إكسبو دبي بتحقيق الحياد الكربوني، وأهداف الإمارات الخاصة بالحفاظ على البيئة.

إكسبو فالي

يقع مشروع «إكسبو فالي» السكني في الجهة الشرقية من مدينة إكسبو دبي، ويجمع بين الحفاظ على البيئة وصحة سكانه ورفاههم وسعادتهم. تنتشر فيلات المشروع ومنازله الذكية والمستدامة بين أرجاء الطبيعة والتي تطل على محمية طبيعية وبحيرة ووادٍ، مع تضاريس فريدة تخلق مناخاً يخفض درجات الحرارة ويوفر حاجزاً طبيعياً لمنع الضوضاء والغبار.

يتميز «إكسبو فالي» بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو حافل بالفرص الترفيهية والتعليمية والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، وسهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر «المسار الأخضر» وهو ممر مخصص للمشاة والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللاً مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 ملايين درهم.

إكسبو سنترال

يقع مشروع «إكسبو سنترال» في قلب موقع إكسبو دبي، ويتكون من ثلاثة مجمعات سكنية، لكل منها فلسفة تصميم فريدة، وسيكون «مانغروف ريزيدنس» أول مجمع يتم إطلاقه ويتألف من ثلاثة أبنية مطلة على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل وتقع قرب أبرز مرافق مدينة إكسبو ووجهاتها المميزة.

وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققاً من غرفة نوم إلى أربع غرف نوم، وجميعها مزودة بتقنيات ذكية، ويضم «مانغروف ريزيدنس» ممرات للمشاة، ومساحات عامة خضراء نابضة بالحياة، وحمامات سباحة، ومناطق للعب، وصالات رياضية، ومحلات تجارية ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة، وقريباً سيتم إطلاق مجمعين آخرين هما «سدر ريزيدنس» و«سكاي ريزيدنس».

وتتيح مدينة إكسبو دبي لقاطنيها الوصول سيراً على الأقدام في أقل من 15 دقيقة إلى كل ما يحتاجونه من خدمات، ويمكن الوصول إليها عبر مترو دبي، وترتبط بالطرق السريعة الرئيسية بشكل مباشر ويسهل الوصول إليها من المطارات الدولية وميناء جبل علي، تضم المدينة العديد من الأنشطة والمرافق للقاطنين، بما في ذلك 10 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات، ومضمار جري بطول 5 كيلومترات، وملاعب للأطفال، و45000 متر مربع من المتنزهات والحدائق، فضلاً عن الوجهات التعليمية والثقافية، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية والمطاعم.

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