«فورتيمو» السويسرية تتوسع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «فورتيمو» السويسرية للتطوير العقاري لتوسيع قاعدة أعمالها في دبي، بمشروع سكني جديد بالتعاون مع شركة «إيغلوينغ» سيتم تصميمه على التراث السويسري، مع الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة الكاملة، وذلك بحسب موقع «ميكانيكال إلكتريكال آند بامبينج».

وقال ريمو بنز، المؤسس والمالك المشارك وعضو مجلس إدارة الشركة: «عند زيارتنا لدبي في 2008، تأثرنا بالطريقة التي تحولت بها لتصبح وجهة عالمية، وسررنا بكيفية تعامل الإمارة مع المستثمرين، مما أتاح مساحة للأداء والتوسع، لذلك وضعنا خطتنا للتوسع في الإمارة».

فيما قال فيليب بنز، مؤسس الشركة: «دبي سوق مثير لأي مطور عقاري، وعلى الفور حللنا موقفنا، وقررنا على الفور أننا نمتلك فرصة للتوسع فيها». تجدر الإشارة إلى أن أولى خطوات «فورتيمو» في سوق العقارات التنافسية بدبي كانت في 2015 من خلال إنشاء مشروع «ريفا ليفينج أركان» والذي تم افتتاحه في عام 2019.

وفي عام 2019، بدأ المطور العقاري «فورتيمو» في تشييد فندق ««فورتيمو ريفيير» والذي يتكون من 230 غرفة وتم بناؤه على الطريقة السويسرية.

من جهته، قال راهول راغوانشي، الشريك المؤسس لشركة «إيغلوينغ»: «نحن متحمسون لاتخاذ القفزة الكبيرة التالية إلى الأمام بالتعاون مع «فورتيمو»، فيما يتعلق بخطط النمو لدينا في الإمارات، حيث ينصب تركيزنا على المواقع الرئيسية في دبي، والتي ستجلب اهتماماً وجذباً للمستثمرين في السوق المحلية».

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