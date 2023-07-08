«دو» تعيد تدوير 14 ألف كيلوغرام من المخلفات وزراعة 14 شجرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تحقيق إنجاز جديد في مسيرتها المستدامة بفضل تعاونها مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

وأحرزت «دو» تقدماً ملحوظاً ضمن برنامج «من أجل إماراتنا نزرع»، الذي أطلقته المجموعة، معيدة تدوير أكثر من 14000 كيلوغرام من المخلفات، إضافة إلى زراعة 14 شجرة.

ونجح فريق «دو» لإدارة المستودعات في إعادة تدوير ما مجموعه 13040 كيلوغراماً من الورق، و1240 كيلوغراماً من البلاستيك بالشراكة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وذلك في إطار الجهود التعاونية التي تم تنظيمها تحت مظلة البرنامج الرامي لتحقيق مستهدفات الاستدامة على مستوى الدولة. وأدى هذا التعاون إلى خفض حجم المخلّفات على نحو ملحوظ، إضافة إلى مساهمته بشكل ملموس في حماية البيئة والحفاظ عليها.

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