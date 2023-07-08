تعاون بين عجمان للمسؤولية المجتمعية والخدمات الاجتماعية بالشارقة

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لبحث تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات الاستباقية والمبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان، ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بحضور عائشة هلال، مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وضم الوفد حصة محمد الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، ومريم محمد السلمان، مدير مشاريع المسؤولية المجتمعية.

واطلع وفد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة على مهام واختصاصات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وأبرزها «تشكيل خطط بعيدة المدى لخدمة أهداف التنمية المستدامة في عجمان.

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