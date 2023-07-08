مطعم أريانا في أتلانتس ذا رويال يقدم أطباقاً فارسية زاخرة بالنكهات

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مطعم أريانا في أتلانتس ذا رويال بأجوائه الغامرة أطايب فارسية زاخرة بالنكهات، حيث تمتزج الفواكه والمكسرات والنباتات العشبية وعطور الأزهار مع اللحوم والحبوب والخضراوات. والمطعم هو الأول للطاهية الإيرانية الأمريكية أريانا بوندي. وتسعى أريانا إلى تسليط الضوء على الثقافة الفارسية من خلال تقديم أطباق شهية ومقدمة بشكل جميل، كما يتميز المطعم بتصاميمه المميزة التي تحاكي منزل أريانا في مدينة كاشان الإيرانية.

وتحضر أريانا أطباقاً شهية وغنية بالنكهات مستوحاة من الوصفات العائلية التي تناقلتها الأجيال، وتجمع هذه الأطباق بين القوام المميز والتوابل اللذيذة مع النكهات الاستثنائية وأسلوب التقديم الأنيق. وتضم هذه الأطباق أشهى المأكولات الفارسية الكلاسيكية بلمسات مبتكرة من أريانا على المكونات والقوام وطريقة التقديم، بما في ذلك فيليه الكباب بإلهام من نكهات منطقة بحر قزوين، وسمك القاروص برائحة الورد، والتشكيلة الجديدة من أطباق المقبلات المفعمة بالألوان، إضافة إلى الآيس كريم الفارسي مع لمسات من الزعفران والفستق وماء الورد. وتتوفر تشكيلة متنوعة من الحلويات والأطباق الخالية من الجلوتين، إلى جانب خيارات الڤيجان والأطباق النباتية.

ويتسع المطعم لـ 164 ضيفاً. وقالت أريانا بوندي: «تتميز دبي بأجوائها النابضة بالحياة، وشعبها ودود ومضياف للغاية، وهي تجسد أجمل ما في منطقة الشرق الأوسط بلمسات عصرية، ويعجبني مستويات الأمان التي تتمتع بها، والطريقة الناجحة التي استطاعت من خلالها إدارة أزمة «كوفيد19»، كما تجمع بين التاريخ العريق والحداثة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز وما توفره من فرص، وهذه العوامل مجتمعة هي سبب وجودنا هنا».

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