إطلاق المنتجع الصحي في ماندارين أورينتال بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعاد قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي افتتاح المنتجع الصحي الخاص به تحت مسمى المنتجع الصحي في ماندارين أورينتال.

ويقع المنتجع في رحاب قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي وهو يضم حماماً ملكياً.

ويتضمن المنتجع الصحي مرافق من المياه النابضة بالحياة والفسيفساء الملونة على الجدران والروائح العطرة لزهر النيرولي وزهر البرتقال، ويمزج بين حكمة العلاجات الصحية التي تشتهر بها ماندارين أورينتال وإرث المنطقة العريق ويقدم أيضاً أفخر العلاجات.

يقدم المنتجع الصحي 3 حمامات مستوحاة من التراث المغربي والتركي، بالإضافة إلى الممارسات العصرية. ويجري المنتجع الصحي اجتماعات تشجع على التفكير بعمق والاهتمام بالذات لممارسي علاجات الصحة، ومبادرات مؤسسية تستند إلى ركائز الصحة الخمس لمجموعة فنادق ماندارين أورينتال وهي التغذية، والحركة، والرفاهية الصحية، والتواصل، والسكينة ويقدم المنتجع علاجات Fatima and Friends المصممة للأطفال من سن 6 سنوات وما فوق.

وقال مايكل كوث، المدير العام لفندق ماندارين أورينتال، أبوظبي: يسعدنا أن نرحب بالضيوف لتجربة المنتجع الصحي في ماندارين أورينتال، قصر الإمارات أبوظبي، الذي يسعى إلى البناء على إرث الفنادق المميزة، بينما نقدم تجارب وعلاجات صحية فريدة. ويمتد المنتجع الصحي على مساحة 500 متر مربع مع 9 أجنحة علاجية.

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