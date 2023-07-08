ألعاب جديدة من «نفيديا» بدعم من الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت نفيديا أقراصاً جديدة لأجهزة جي فورس RTX 4060 وأعلنت أن لعبتي: «سترانديد: إليان دون» و«تايم بريكر» متوفرتان الآن مع نفيديا DLSS.

وللاعبين الذين يمارسون الألعاب باستخدام الجيل السابق من وحدات معالجة الرسوم، فإن البنية الجديدة التي يقوم عليها GeForce RTX 4060 توفر تحديثاً كبيراً وتعزز الأداء بفضل DLSS 3 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وستستخدم الآن طاقة أقل بكثير لتعمل بطاقة الرسوم بحرارة أقل وهدوء أكبر.

وتحقق الأقراص الجديدة أفضل تجربة للمستخدمين في ألعابهم المفضلة نظراً لتحسين أدائها بشكل ملموس بالتعاون مع المطورين، واختبارها على نطاق واسع على آلاف أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية لضمان أقصى مستويات الأداء والاعتمادية.

يذكر أن برنامج Game Ready Driver من NVIDIA طور من الصفر بهدف تقديم أفضل تجربة ممكنة في ممارسة الألعاب، حيث يحقق التناغم مع مطوري الألعاب، ويتيح التبادل المستمر لأقراص وأنظمة الألعاب قبل إصدارها. وتعمل نفيديا على إيجاد الوسائل المثلى للتحسين وحل المشكلات، بما يضمن تحقيق اللعبة والأقراص لأعلى مستويات الأداء.

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