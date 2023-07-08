900 خبير ومشارك بمعرض «بيزنس نتورك انترناشونال» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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استقطب معرض بيزنس نتورك انترناشونال الإمارات لعام 2023 الذي أقيم أخيراً في فندق الميريديان ومركز المؤتمرات وحمل عنوان «مواكبة آخر التطورات» نحو 900 من الخبراء في عالم الأعمال وروّاد الأعمال وقادة الصناعات المختلفة.

واستهدف الحدث تعزيز التعاون وتحفيز النمو في الأعمال من خلال فرص التشبيك الاستراتيجية. وقد تضمن الحدث نحو 75 كشكاً تجارياً يعرض ابتكارات الأعمال الحديثة وعروضاً تلبي احتياجات مختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، كان الحدث بمثابة منصة محورية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث وفّر لها فرصاً كبيرة للتعاون وتوسيع أعمالها.

مبادرات

وقال ك. كاليموثو، القنصل المختص بالاقتصاد والتبادل التجاري والتجارة في القنصلية العامة للهند في دبي: حكومة الإمارات دائماً سبّاقة في تقديم مبادرات لتعزيز التجارة والاستثمار. وبالنظر إلى أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، فمن الضروري للبلدين تهيئة بيئة أعمال متناغمة فيما بينهما. ومما ينعش جهودنا لتعزيز علاقاتنا التجارية إطلاقهم الأخير للخطة الطموحة، D33، التي تهدف إلى مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار العام الجاري. وتماشياً مع ذلك، تلعب منظمات مثل بيزنس نتورك انترناشونال دوراً حيوياً في هذا الصدد.

وقد سلطت فعالية بيزنس نتورك انترناشونال الضوء بالفعل على المشهد التجاري النابض بالحياة وإمكانية تحقيق النجاح المستدام في سوق الإمارات. وجمعت الفعالية الشركات من جنسيات ومناطق متنوعة معاً لتتواصل فيما بينها وتنمو، ولتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم تطوير اقتصاد متنوع ومرن».

منصة مهمة

ووفر معرض BNI Expo، لشركة بيزنس نتورك انترناشونال بالإمارات منصة مهمة وفرصة مميزة للمهنيين لمزج الابتكار مع الإحالات وإنشاء علاقات تجارية لا تقدر بثمن. وعلى مدار 18 عاماً، نجحت شركة بيزنس نتورك انترناشونال بالإمارات في تنمية مجتمع مزدهر يضم أكثر من ألف عضو، الذين عززت مساهماتهم بشكل كبير في إنشاء بيئة أعمال مواتية في المنطقة.

وقد نتج عن جهودهم المشتركة أعمال تجارية تزيد قيمتها على 2.5 مليار درهم. وفي الوقت الراهن، تعمل المؤسسة من خلال 22 فرعاً مترابطين استراتيجياً لشركة بيزنس نتورك انترناشونال في جميع أنحاء المنطقة. وسجل معرض الإمارات العام الجاري نمواً يزيد على 30 % في عدد المشاركين، كما أنه ولّد أكثر من 48 % من الأعمال مقارنة بالعام الفائت.

مشهد ديناميكي

وقال بيجاي شاه، مدير بيزنس نتورك انترناشونال في الإمارات: في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، أصبح إنشاء الروابط القوية وتسخير قوة التعاون أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح. ونحن فخورون للغاية بكوننا جزءاً من هذه الرحلة نحو التميز في الأعمال.

وما الاستجابة الرائعة للمعرض إلا دليل على التأثير الكبير للأعمال القائمة على الإحالة وإمكاناتها الهائلة للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى النمو الكبير لبيزنس نتورك انترناشونال في وقت سابق من هذا العام، يسعدنا أن نعلن عن قرارنا بتوسيع فروع بيزنس نتورك انترناشونال في دبي، وكذلك في عمان والبحرين، بدءاً من 20 يوليو.

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