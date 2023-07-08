مجموعة «ضروريات حماية البشرة في الصيف» من «سيسديرما» 

المصدر: دبي - البيان

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طرحت سيسديرما Sisderma مجموعة من ضروريات حماية البشرة الخاصة بفصل الصيف للراغبين في الحفاظ على بشرتهم وإشراقها وحمايتها هذا الموسم.

وقال الدكتور غابرييل سيرانو، طبيب الأمراض الجلدية، ومؤسّس سيسديرما: التعرّض لأشعّة الشمس قد يؤدّي إلى العديد من المشكلات الجلدية، ضمنها حبّ الشباب وظهور البقع الحمراء. وتشمل ضروريات الحماية:

• سائل الوقاية Screenses Fluid SPF 50: هذا السائل يُستخدم للوقاية من أشعّة الشمس ويأتي بلونين للبشرة (فاتح وبنّي). هو مثالي للاستخدام اليومي لمجموعة متنّوعة من أنواع البشرة.

• كريم C Vit CC Cream: كريم ملوّن ومصحّح للأكسدة بمستخلصات الفيتامين سي وحمض الهيالورونيك، وهو مثالي لتنشيط البشرة المتعبة أو الباهتة.

• مستحضر Repaskin Mender: يستخدم هذا العلاج بعد التعرّض لأشعة الشمس لإصلاح أي أضرار.

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