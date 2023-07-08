النسخة الأولى من قمة مستقبل الضيافة في أبوظبي 25 سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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تم إطلاق النسخة الأولى من قمة مستقبل الضيافة، والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر، في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس. وستشهد القمة التي تنظمها شركة «ذا بينش» العالمية للفعاليات، مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة في الشرق الأوسط وإفريقيا لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي، وتسليط الضوء على النمو المتواصل الذي تشهده صناعة الضيافة والسياحة في المنطقة.

وستحتل التكنولوجيا أهمية كبرى ورئيسية ضمن برنامج فعاليات القمة حيث سيناقش المشاركون مستقبل التكنولوجيا وأهميتها في تطوير صناعة الضيافة والسفر. وقال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا بينش» المنظمة للقمة: ستجمع القمة نخبة من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية من أعرق الأسماء والشركات المتخصصة في عالم الضيافة، وأبرز الهيئات والمؤسسات الاستثمارية. ونحن على ثقة أن الدعم الكبير للرعاة المضيفين في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وميرال، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، سيلعب دوراً هاماً ورئيسياً في نجاح فعاليات الدورات الافتتاحية لكل من قمة مستقبل الضيافة، والنسخة الـ 19 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في أبوظبي«.

محاور

وستتناول قمة مستقبل الضيافة 2023، التي تقام تحت شعار(التركيز على الاستثمار)، عدداً من المحاور والموضوعات الهامة.

مسابقة

وستستضيف القمة نهائيات مسابقة الضيافة المستدامة، المبادرة التي تنظمها مدرسة إدارة الضيافة العالمية (Hotelschool The Hague) والتي تشارك فيها أكثر من 50 مدرسة بهدف إلهام وتواصل الطلبة من جميع أنحاء العالم لخلق حلول مبتكرة ومتجددة ومستدامة. وأعلنت المسابقة هذا العام ولأول مرة عن انضمام عدد من جامعات الهندسة المعمارية والتكنولوجيا والتصميم الدولية إلى مجموعة مؤسسات الضيافة لتشكيل فرق طلابية متعددة التخصصات.

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