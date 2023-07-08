«تولونا» لأبحاث السوق تنظم فعاليتها العالمية في دبي للعام الثاني

المصدر: دبي- البيان

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نظمت تولونا، وهي شركة عالمية لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين ومزود التكنولوجيا، فعاليتها العالمية السنوية تحت عنوان «سيمبلي سمارت» في دبي للعام الثاني. وجمع الحدث خبراء الصناعة وقادة الفكر لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في سلوك المستهلك وكيف تواجه العلامات التجارية تحديات السوق. وقدم الحدث النقاط الرئيسية من الدورة الأخيرة من مقياس تولونا العالمي للمستهلكين، حيث سلط الضوء على تفضيلات المستهلكين في جميع أنحاء الإمارات والسعودية، وشدد على أهمية الاستراتيجيات الرشيقة في مشهد السوق الإقليمي سريع الخطى.

وقدمت مانيشا جونيجا النتائج الرئيسية لمقياس المستهلكين- 22 من تولونا، وكشفت أن المشاركين في الاستطلاع، لا سيما في الإمارات، يعطون الأولوية للأمن المالي الشخصي ويسعون إلى توفير الأموال. ونتيجة لذلك، فإنهم يؤجلون النفقات الرئيسية ويخططون لخفض الإنفاق غير الضروري في الأشهر المقبلة.

ولمواجهة التداعيات، نصحت جونيجا العلامات التجارية بتنفيذ استراتيجيات تسعير ذكية، مثل تقديم خيارات تغليف أصغر، لتلبية تفضيلات المستهلكين لتوفير التكاليف. كما أكد التقرير على أهمية برامج الولاء في إشراك العملاء وتوفير مزايا توفير التكاليف والحفاظ على حصتهم في السوق.

كما ألقى مقياس المستهلكين الضوء على نسبة التركيز على الاستدامة بين المستهلكين في دولة الإمارات والسعودية، حيث ذكر أكثر من 25% من المشاركين أنهم يمتنعون عن الاستثمار في العلامات التجارية التي يعتبرونها ضارة بالمجتمع والبيئة، متجاوزين بذلك المتوسط العالمي.

ويأتي ذلك في أعقاب الوعي المتزايد في المنطقة بالاستدامة في سياق هدف دولة الإمارات المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى «صافي الصفر» بحلول عام 2050.

وكشف البحث أيضاً عن أن أكثر من 40% من المستهلكين قد جربوا مؤخراً علامة تجارية أو منتجاً أو خدمة جديدة.

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