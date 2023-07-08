«أنيتا دونغر» تطرح تشكيلتها لفصل الصيف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت أنيتا دونغر، وهي واحدة من أبرز دور الأزياء في الهند، تشكيلة لفصل الصيف مستخدمة الأقمشة الخفيفة مثل الجورجيت، الشيفون، والتول، والشانديري مول، والحرير الأورجانزا، والكتان القطني، والكوبرو الأورجانزا بألوان هادئة وفاتحة بالإضافة إلى نقاط من اللون الليموني. وتمتزج مع أعمال الخرز، والتطريز بالخيط الطري، والتطريز بالخرز، والتطريز الحبلي، وطبعات الصيف المرحة التي تتكون من فساتين، وقفطان، وفساتين سهرة، وتشكيلات من التنانير والبنطلونات، وتشكيلات الجواكت. تجمع مجموعة أنيتا دونغر الصيفية بين القصات الكلاسيكية والحرفية الدقيقة على الأقمشة الخفيفة.

وهي متوفرة بمجموعة من الألوان، بين الزاهية والجريئة إلى الفاتحة والناعمة. كما تشتمل على تشكيلة جاهزة للارتداء على مجموعة متنوعة من الحقائب اليدوية النباتية، والمجوهرات الفضية، والأحذية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز