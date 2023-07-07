13.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 13.6 مليار درهم في أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2560 مبايعة بقيمة 8.7 مليارات درهم، منها 323 مبايعة للأراضي بقيمة 3.33 مليارات درهم و2237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.37 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة مرسى دبي الأولى بقيمة 230 مليون درهم والثانية بقيمة 230 مليون درهم، ثم جاءت مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 713 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 296 مبايعة بقيمة 422 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 254 مبايعة بقيمة 228 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 163 مبايعة بقيمة 588 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.02 مليارات درهم منها 96 رهن أراض بقيمة 1.52 مليار درهم و392 رهن فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 1 بقيمة 2 مليار درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 125 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 196 هبة بقيمة 1.94 مليار درهم.

تصرفات الجمعة

بلغت التصرفات العقارية يوم الجمعة أكثر من 1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 328 مبايعة بقيمة 810.12 ملايين درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 161.62 مليون درهم و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.5 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 195.24 مليون درهم منها 15 رهن أراضي بقيمة 48.37 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 146.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 44 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 60.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

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