مجموعة «إمداد» تطلق إطار عمل جديداً للاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق إطار عمل جديد تحت مسمى «استدامة من إمداد».

وعملت الشركة على تطوير إطار الاستدامة على مدار 6 أشهر ليغطي 4 محاور، تشمل: الجمهور والأماكن، وكوكب الأرض، والازدهار، والأفراد.

وفي إطار محور الجمهور والأماكن، ستقوم «إمداد» بدعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال المشاركة مع أصحاب المصلحة، وحماية المستخدمين من المخاطر المهنية، ما يسهم في تحسين درجة القيمة المحلية المضافة، والمساهمة بـ1 % من الأرباح للمجتمع من خلال المنح والعمل التطوعي.

ومن خلال محور كوكب الأرض، تهدف إمداد إلى الحد من تأثيرها على كوكب الأرض من خلال المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتنفيذ أنشطة إعادة التدوير وإدارة تأثيرات التنوع البيولوجي واستخدام المواد المستدامة وتقليل استخدام المياه.

ويهدف محور الازدهار إلى المساهمة في اقتصاد الإمارات من خلال توفير عوائد مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة، ورفع هامش الأعمال، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين، والعمل مع سلاسل التوريد.

ويركز محور الأفراد على الحفاظ على بيئة عمل شاملة ومجزية من خلال جذب كفاءات متميزة والحفاظ عليها وتطوير وتنمية مهاراتها. وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: «يسعدنا إطلاق برنامج استدامة من إمداد خلال عام الاستدامة في الإمارات، وهذه الاستراتيجية ستساعدنا على الاستمرار في إرساء أساس قوي نحو مستقبل مستدام في الدولة والمنطقة على نطاق أوسع».

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