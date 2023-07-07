«موديز» تُثبت تصنيف «أبوظبي الأول» مع نظرة مستقرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبّتت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المديين الطويل والقصير لـ«بنك أبوظبي الأول» عند التصنيفين «Aa3» و«P-1»، على الترتيب، كما ثبتت نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك.

وذكر تقرير للوكالة أن تثبيت تصنيف البنك يراعي القوة التي أظهرها ملفه المالي بشكل متماسك خلال عدة دورات اقتصادية، مدعوماً في ذلك بالامتياز المحلي الذي يحظى به باعتباره أكبر بنك في الإمارات وروابطه القوية بحكومة أبوظبي، الأمر الذي يدعم أصوله المالية.

وأوضح أن تماسك وقوة الملف المالي للبنك يعكسان كفاية رسملته ومصدات السيولة لديه، فضلاً عن تنوع ملف التمويل. وفيما يخص مصدات السيولة على وجه التحديد، أفاد التقرير بأن البنك يحتفظ بمصدات قوية لمواجهة أي عجز طارئ في السيولة، وهو ما يتبين من نسبة الأصول المصرفية السائلة إلى الأصول المصرفية الملموسة لديه.

والتي بلغت 51 % نهاية مارس الماضي، وهي نسبة أعلى كثيراً بالمقارنة مع المتوسط المحلي لبنوك الإمارات والذي بلغ 38.3 % نهاية ديسمبر الماضي.وأضاف أن معدل تغطية السيولة لدى البنك بلغ 151 % نهاية مارس الماضي، فيما ظلت نسبة متوسط صافي القروض إلى الودائع قوية في التاريخ ذاته ، إذ بلغت 63 %.

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