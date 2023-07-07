إنجاز «مركز مكاني حديقة الخالدية» بنهاية العام

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مكاني العقارية عن أحدث مشروع لها وهو مركز مكاني حديقة الخالدية، الذي من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية له في الربع الأخير من العام الجاري.

وستكون هذه أحدث إضافة إلى محفظة الشركة، حيث ستسهم في تقديم مساحات إيجارية جديدة إلى المراكز الحالية لها مثل مكاني الشامخة ومكاني زاخر ومكاني محمد بن زايد ومكاني خليفة والاستحواذ أخيراً على مكاني العين مول.

ويحتل مركز مكاني حديقة الخالدية موقعاً استراتيجياً في قلب أبوظبي، ويطل على حديقة الخالدية وشارع الخليج العربي، ويقدم تجربة تسوق مريحة وممتعة للجميع، مما يعكس التزام الشركة بإنشاء مساحات بيع بالتجزئة عالية الجودة في الإمارات تخدم المجتمع.

ويمتد مركز مكاني حديقة الخالدية على طابقين بمساحة 13,500 قدم مربعة، ويضم مجموعة متنوعة من المتاجر والخدمات وخيارات تناول الطعام، بما في ذلك مواقف السيارات الخارجية والداخلية.

كما يضم سوبرماركت لجمعية أبوظبي التعاونية.

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