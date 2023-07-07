«دبي باركس آند ريزورتس» تدشن «كولست سمر باس»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، عن أحدث عروضها الصيفية بتدشين عرض «كولست سمر باس» الحصري الذي يتيح دخولاً لا محدودة للمرافق والمتنزهات الداخلية المغلقة لعشاق المغامرات والحماس. جاء الإطلاق بالتعاون مع «ذا جرين بلانيت»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، والتي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، و«روكسي سينما»، دار العرض السينمائية.

وستتمكن العائلات من الاستمتاع بأجواء صيفية منعشة حتى 30 سبتمبر المقبل لاستكشاف العديد من المغامرات والألعاب الرائعة في المرافق والوجهات الداخلية المغلقة.

ستكون التذاكر ساريةً حتى 30 يوليو الجاري لتتيح لعشاق المغامرات إمكانية الاستمتاع بأروع التجارب في العديد من المتنزهات والوجهات الاستثنائية التي تشمل موشنجيت دبي، و«ذا جرين بلانيت» و«روكسي سينما» و«نيون جالاكسي» و«أركايد من هب زيرو»، في رحلة ممتعة توفر أوقاتاً من المرح والحماس للأطفال مع جميع الأعمار.

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