3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.2 مليارات درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 669 مبايعة بقيمة 2.91 مليار، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 1.08 مليار و567 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.84 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة القوز الثانية بتسجيل 24 مبايعة بقيمة 209 ملايين درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 420 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم.

وتم أمس التسجيل الرسمي في دائرة الأراضي والأملاك لصفقة بيع أغلى شقة بتاريخ سوق دبي العقاري بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب الفاخر بمنطقة أم سقيم الثالثة، وتبلغ مساحة الشقة 27143 قدماً مربعة، ليبلغ بذلك سعر القدم 15473 درهماً.

وتزيح هذه الصفقة شقة «بلوغاري لايتهاوس» التي بيعت العام الجاري بـ 410 ملايين درهم عن قائمة أغلى شقة تباع في دبي. وتم بيع الشقة من قبل شركة الوساطة العقارية «لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال». وكانت «البيان» قد نشرت مايو الماضي خبر إعلان صفقة البيع.

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