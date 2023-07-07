حفلات وترفيه وجوائز في «مفاجآت صيف دبي 2023»

المصدر: دبي- وام

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تحفل «مفاجآت صيف دبي 2023» بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الترفيهية والخصومات، وفرص الفوز بجوائز قيمة، والعديد من الأنشطة الجديدة، ويتيح لسكان دبي وزوراها فرصة الاستمتاع بتجربة لا تنسى طوال موسم الصيف.

ويقام المهرجان برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يقدم هذا الصيف العديد من العروض الترفيهية والفنية والحفلات التي يشارك فيها فنانون عالميون في جميع أنحاء المدينة، من بينهم روبي كولين، الذي يحيي اليوم حفلاً موسيقياً حياً في فندق «موفنبيك شاطئ الجميرا».

بالإضافة إلى أمسية موسيقية لفنان الراب المصري ويجز، وفنان موسيقى الهيب هوب الشهير DizzyTooSkinny، والتي ستقام في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام في 15 يوليو.

وينطلق المخيم الصيفي «المستكشف» في «متحف الاتحاد» في الفترة من 10 إلى 14 يوليو، ثم مرة أخرى في الفترة ما بين 17 إلى 21 يوليو، حيث يمكن خوض رحلة استكشافية تعليمية مليئة بالمرح والأنشطة الثقافية التي تمكّن الأطفال من التعرف إلى تاريخ وقصة الاتحاد وتأسيس الدولة.

حفلات موسيقية

وتقام الدورة الثانية من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة «بيت ذا هيت-Beat the Heat»، خلال «مفاجآت صيف دبي»، بالتعاون مع «سبوتلايت» و«أنغامي»، حيث تقدم هذه الفعالية أمسيات لعروض بمشاركة فنانين معروفين وفرق موسيقية، وذلك في «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام، طوال شهري يوليو وأغسطس.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» أيضاً فعالية «عالم الخيال- Movie Magic»، لإسعاد عشاق الأفلام من جميع الأعمار، حيث تتضمن فعالياته مجموعة واسعة من العروض والمسابقات الشيقة وخيارات المأكولات والمشروبات.

تخفيضات

وسيستمر موسم التخفيضات خلال مهرجان «مفاجآت صيف دبي» حتى 3 سبتمبر، ويتضمن العديد من العروض القيمة لأكثر من 800 علامة تجارية في 3500 منفذ بيع في المدينة، حيث تصل الخصومات إلى 75 في المئة، على مدار الأسابيع التسعة القادمة للمهرجان. وستتاح للمتسوقين خلال موسم الصيف فرصة الاستفادة من العروض والصفقات الرائعة.

بالإضافة إلى فرصة للفوز بجوائز قيمة، من خلال السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي» في المراكز التجارية المشاركة، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة رقمية لدخول السحب الذي يتيح لهم فرصة للفوز بسيارة «نيسان إكس تريل 2023»، وسيتم اختيار ستة فائزين من خلال إجراء ستة سحوبات، من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر.

ذهب ومجوهرات

ويمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستفادة من العديد من العروض القيمة خلال فعاليات «Glittering City of Gold»، التي انطلقت الفترة من 20 يونيو، وتستمر إلى 23 يوليو.

حيث ستتيح هذه الفعالية - التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات- فرصة استكشاف مجموعة واسعة من المجوهرات، والاستفادة من العروض في متاجر المجموعة البالغ عددها 150 متجراً، مع تخفيضات تتراوح ما بين 50 إلى 75 في المئة، وغيرها من الهدايا الحصرية.

وتتيح منصة «Idealz» المزيد من الفرص للفوز بجوائز طوال الصيف حتى 30 سبتمبر المقبل، حيث سيحصل العملاء عند إنفاق 40 درهماً عبر تطبيق «Idealz»، أو الموقع الإلكتروني www.idealz.com، على فرصة لربح مليون درهم نقداً.. وعند إنفاق 60 درهماً، سيدخل المتسوقون في السحب للفوز بجائزة مهرجان «مفاجآت صيف دبي» الكبرى.

والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون درهم نقداً. كما سيحصل العملاء على فرصة للفوز بشقة أحلامهم في دبي عند إنفاق 25 درهماً فقط قبل 15 أكتوبر.

كما يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة «مرسيدس - بنز A 200» عند إنفاق 50 درهماً، من خلال منصة «Idealz»، أو عند شراء تذكرة في محطات «إينوك» و«إيبكو» للوقود ومنافذ «زووم»، ومراكز خدمة «أوتوبرو» ومحطات «إينوك لينك» و«ابن بطوطة مول» حتى 30 سبتمبر.

وعند التسوق في أي من المحلات التجارية المشاركة في سحوبات المفاجآت في «ميركاتو» أو «تاون سنتر»، تتوفر فرصة أمام المتسوقين للفوز بسيارة «نيسان X-Trail» الجديدة، أو بسيارة «كاديلاك إسكاليد» الفخمة التي تبلغ قيمتها 491000 درهم.

عالم مدهش

ويتيح «عالم مدهش» الذي يستمر حتى 27 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي الفرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء موسم صيفي مليء بأنشطة المرح والتسلية والترفيه والاستكشاف.

ويقام «أسبوع الصيف للمطاعم» في الفترة من 18 حتى 27 أغسطس المقبل، والذي يعد فرصة لاكتشاف فنون الطهي التي تزخر بها مدينة دبي.

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