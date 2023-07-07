%5.7 نمو الناتج المحلي لعجمان في 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مركز عجمان للإحصاء أن الناتج المحلي للإمارة قد حقق نمواً بنسبة 5.7% لعام 2022، مقارنة بعام 2021، وذلك وفق نتائج التقرير السنوي للناتج المحلي الذي أعده المركز، ما يعكس التطور والنمو السريع والمطرد لاقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية بسبب سياسة التنويع الاقتصادي، وقدرتها في الحفاظ على مكانتها، ومواصلة النمو في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأظهرت النتائج أن أعلى 5 أنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022 هي أنشطة الصناعات التحويلية، محققة نسبة مساهمة قدرها 19.2%، يليه نشاط التشييد بنسبة مساهمة 18.8%، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.8%، والأنشطة العقارية بنسبة 12.1%، ثم نشاط التعليم بنسبة 4.0%، بينما حققت أنشطة الكهرباء والمياه نسبة مساهمة بلغت 14.6% في العام نفسه ضمن الأنشطة المساهمة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان.

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وأشارت التقديرات التي أعلنها المركز إلى أن حجم الإنتاج الكلي للناتج المحلي الإجمالي قد حقق نمواً بنسبة 4.3% لعام 2022 مقارنة بعام 2021، ما يعكس قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة النمو السريع والاستجابة السريعة للخطط والسياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لترسيخ قواعد وأسس الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

ويوظف مركز عجمان للإحصاء كل إمكاناته من أجل توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لمستخدمي البيانات ومتخذي القرار على المستويات كافة، وذلك من خلال توفير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بشكل دوري استناداً إلى عدة مؤشرات إحصائية يعمل المركز على تحليلها ونشرها وفق معايير إحصائية عالمية لدعم متخذي القرار في تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في إمارة عجمان.

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