الهلال للمشاريع تقود جولة تمويل لـ «إكسليوم بيوساينسز»

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أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة عن نجاحها في قيادة تمديد جولة التمويل من الفئة «أ»، التي بلغ مجموعها 26 مليون دولار في «إكسليوم بيوساينسز»، شركة الأدوية البيولوجية ومقرها فرنسا والمتخصصة في تطوير العلاجات المناعية القائمة على الميكروبيوم.

وتقوم شركة «إكسليوم بيوساينسز» بالعمل على مهمة ابتكار العلاج الصيدلاني لأمراض الأمعاء الالتهابية والسرطان والأمراض المعدية.

يتكون الميكروبيوم من جميع الكائنات الحية، بما في ذلك الميكروبات والبكتيريا والكائنات الأولية والفطريات، التي تعيش في جسم الإنسان وعليه، ومعظمها في الجهاز الهضمي وعلى الجلد. من المتوقع أن يصل سوق الميكروبيوم البشري إلى 3.1 مليارات دولار بحلول عام 2029 من 600 مليون دولار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23%.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع: «متفائلون في الهلال للمشاريع الناشئة بالإمكانات التحويلية التي تمتلكها المجالات المبتكرة، مثل الميكروبيوم. إنه يمثل آفاقاً جديدة للاكتشاف العلمي والإمكانات العلاجية التي لديها القدرة على إعادة تعريف الرعاية الصحية. ويؤكد استثمارنا في هذا القطاع قناعتنا بأن فهم الميكروبيوم والاستفادة منه يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في صحة الإنسان ورفاهيته».

وقال بنجامين حديدة، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسليوم بيوساينسز»: «سعداء لتلقي التمويل والدعم القوي من شركائنا الماليين الحاليين والمستثمرين الجدد. ونتطلع إلى بدء أولى تجاربنا السريرية الإضافية في أوائل عام 2024». ومن بين المستثمرين الآخرين في جولة التمويل شركات رأس المال الاستثماري العالمية (VC) Auriga Partners وUI investissement وBiocodex. (دبي - البيان)

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